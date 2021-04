Solo auto elettriche dal 2035, lo chiedono 27 grandi aziende (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutte insieme hanno un fatturato che sfiora il Pil della Danimarca e danno lavoro a tante persone quanti sono gli abitanti di Torino. Sono 27 grandi aziende europee (tra cui Coca-Cola European Partners, Ikea Retail, Sky, Uber, Volvo e le italiane Enel X e Novamont) che con sei associazioni dei comparti automotive, energia, sanità e finanza hanno sottoscritto un appello congiunto rivolto alle istituzioni comunitarie e ai governi degli Stati membri dell’Unione Europea. La richiesta: vietare la vendita di auto alimentate da motori a combustione interna (diesel, benzina e persino ibride) non più tardi del 2035. “Quest’anno i legislatori europei devono concordare una nuova e più ambiziosa legislazione sul clima, per garantire che l’Ue faccia la sua parte nel dimezzare le emissioni globali entro questo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Tutte insieme hanno un fatturato che sfiora il Pil della Danimarca e danno lavoro a tante persone quanti sono gli abitanti di Torino. Sono 27europee (tra cui Coca-Cola European Partners, Ikea Retail, Sky, Uber, Volvo e le italiane Enel X e Novamont) che con sei associazioni dei compartimotive, energia, sanità e finanza hanno sottoscritto un appello congiunto rivolto alle istituzioni comunitarie e ai governi degli Stati membri dell’Unione Europea. La richiesta: vietare la vendita dialimentate da motori a combustione interna (diesel, benzina e persino ibride) non più tardi del. “Quest’anno i legislatori europei devono concordare una nuova e più ambiziosa legislazione sul clima, per garantire che l’Ue faccia la sua parte nel dimezzare le emissioni globali entro questo ...

