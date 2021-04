Smantellata mafia nigeriana: Meloni, “Ottima operazione” (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Congratulazioni alla Polizia di Stato e alla Dda dell’Aquila per la maxi-operazione ‘Hello Bross’ contro la mafia nigeriana. Decine di arresti e tra questi anche il capo in Italia della Black Axe, tra le organizzazioni più pericolose e che dal capoluogo abruzzese gestiva la rete criminale nel resto del territorio nazionale”. Lo dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Fratelli d’Italia – aggiunge – è stata la prima forza politica a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sulla mafia nigeriana ma per anni siamo stati ignorati o addirittura accusati di razzismo. Lo Stato non deve cedere e continuerà senza sosta la guerra ad ogni mafia, italiana e straniera”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA – “Congratulazioni alla Polizia di Stato e alla Dda dell’Aquila per la maxi-‘Hello Bross’ contro la. Decine di arresti e tra questi anche il capo in Italia della Black Axe, tra le organizzazioni più pericolose e che dal capoluogo abruzzese gestiva la rete criminale nel resto del territorio nazionale”. Lo dichiara la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. “Fratelli d’Italia – aggiunge – è stata la prima forza politica a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni sullama per anni siamo stati ignorati o addirittura accusati di razzismo. Lo Stato non deve cedere e continuerà senza sosta la guerra ad ogni, italiana e straniera”. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Smantellata mafia Smantellata mafia nigeriana: Meloni, ottima operazione Fratelli d'Italia è stata la prima forza politica a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni sulla mafia nigeriana ma per anni siamo stati ignorati o addirittura accusati di ...

L'AQUILA, SMANTELLATA MAFIA NIGERIANA, ARRESTATI CIRCA 30 AFFILIATI A 'BLACK AXE' Una mafia che sta compiendo un ulteriore il passo dalla violenza del fragrante che incide sugli individui alla violenza sul sistema, perché questo è la criminalità economica. Nelle intercettazioni ha ...

Smantellata mafia nigeriana in 14 province, 30 arresti Agenzia ANSA Mafia, inchiesta “Xydi”: Riesame rigetta quattro arresti I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo hanno rigettato l’appello dei pubblici ministeri della Dda, con cui chiedevano l’arresto nei confronti di quattro indagati dell’inchiesta antimafia denom ...

MAFIA NIGERIANA, SALVINI: “RIPULITA L’AQUILA E ALTRE 13 PROVINCE” ROMA – “Complimenti a forze dell’ordine e inquirenti che hanno ripulito l’Aquila e altre tredici province italiane dalla mafia nigeriana”. Lo scrive in una nota il leader della Lega Matteo Salvini: “P ...

