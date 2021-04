Skoda Octavia RS iV - Al volante della station ibrida plug-in

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 26 aprile 2021) Avete una famiglia numerosa (o, comunque, siete in cerca di spazio) e vi piace guidare? Non disperate: qualche alternativa per mettere d'accordo brio e centimetri esiste. Una di queste è senza dubbio laWagon RS iV, disponibile per la prima volta nella sua storia anche in versione-in. Ciò significa che nel cofano batte un 1.4 TSI da 150 CV abbinato a un motore elettrico da 116 CV, per un totale di 245 CV. E un prezzo di 43.450 euro (incentivi esclusi). Dettagli di stile. La matita dei designerè intervenuta nei punti giusti: il muso è stato incattivito (grazie anche alla mascherina in nero lucido) così come il fascione. Dietro, invece, oltre alla sigla RS sul portellone compaiono due generosi terminali di scarico, che fanno capolino da un paraurti ...