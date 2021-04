Siviglia | Ocampos | “Sognamo Liga Gara fermata 1 minuto prima della fine? Perché…”

(Di lunedì 26 aprile 2021) Il giocatore offensivo sogna di lottare per il titolo e spiega l'interruzione del match da parte del direttore di

(Spagna) - Ilvince 2 - 1 contro il Granada ma è incredibile quello che accade nel finale di partita. Gli ...per poi raddoppiare al 53' sull'asse degli ex "italiani" Gomez -...Si parte dalche nel segno del rigore di Rakitic e della rete disi è imposto 2 - 1 al Sanchez Pizjuan contro il Granada. Quinta vittoria consecutiva e ottavo risultato utile di fila ...Ocampos e il finale di Siviglia-Granada: 'Mai successo nella mia carriera, si impara ogni giorno'. vedi letture. Lucas Ocampos, autore di uno dei due gol che ha deciso Siviglia-Granada, ha commentato ...Con il Siviglia avanti 2-1 (reti di Rakitic, Ocampos, poi Soldado per gli ospiti) il direttore di gara basco aveva concesso quattro minuti di recupero, ma alla fine del terzo ha fischiato la conclusio ...