"Silvia? La figlia che avrei voluto avere. Dopo quella notte è corsa in farmacia per comprare la pillola del giorno dopo" (Di lunedì 26 aprile 2021) Daniele Ambrosiani, titolare del bed&breakfast dove alloggiava la ragazza che ha denunciato Ciro Grillo e i tre amici di stupro, racconta che cosa è successo: "Da quel pomeriggio lì, Silvia è cambiata. Non è stata più la stessa". Ecco le sue parole. Una ragazza molto ben educata, allegra e solare. Così la ricorda Daniele Ambrosiani,

