Silenzio sui media e censura social, la Cina cancella gli Oscar di Chloé Zhao (Di lunedì 26 aprile 2021) In Cina gli Oscar 2021 non sono mai esistiti. Il governo cinese ha tenuto fede agli "impegni" presi negli scorsi giorni, imponendo il Silenzio assoluto sui media e la censura a tappeto sui social. Sparisce così la vittoria della prima donna regista asiatica, la sola ad essere riuscita a conquistare le mitiche statuette. A sfidare i censori cinesi, però, ci ha pensato il quotidiano in lingua inglese di Hong Kong, il South China Morning Post, che dedica ampio spazio alla vittoria di "Nomadland" e persino un pezzo alla censura nella madrepatria. Zhao è molto conosciuta in Cina anche per essere la figliastra della famosa attrice Song Dandan, che non appena saputo della vittoria della figliastra ha detto: "È diventata una leggenda in ..."

Silenzio sui media e censura social, la Cina cancella gli Oscar di Chloé Zhao In Cina gli Oscar 2021 non sono mai esistiti. Il governo cinese ha tenuto fede agli 'impegni' presi negli scorsi giorni, imponendo il silenzio assoluto sui media e la censura a tappeto sui social. Sparisce così la vittoria della prima donna regista asiatica, la sola ad essere riuscita a conquistare le mitiche statuette. A sfidare i ...

Silenzio sui media e censura social, la Cina cancella gli Oscar di Chloé Zhao L'HuffPost Silenzio sui media e censura social, la Cina cancella gli Oscar di Chloé Zhao In Cina gli Oscar 2021 non sono mai esistiti. Il governo cinese ha tenuto fede agli "impegni" presi negli scorsi giorni, imponendo il silenzio assoluto sui media e la censura a tappeto sui social. Spa ...

