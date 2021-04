“Siamo tutti Oliver! Non lo abbandoneremo, la sua storia è la nostra!”, la protesta organizzata da Tni (Di lunedì 26 aprile 2021) C’è il blocco degli sfratti fino al 30 giugno di quest’anno, dichiara Pasquale Naccari portavoce di Tutela nazionale Imprese, ma sono tanti i ristoratori che non sono riusciti a trovare l’accordo con il proprietario e stanno perdendo i loro locali. A Firenze il caso simbolo è quello di Oliver, che insieme alla madre e le sorelle ha investito tutti i propri risparmi nell’attività aperta nel 2017. Hanno rifatto tutti gli impianti, installato la canna fumaria, allestito il giardino e trasformato quello che era un negozio di arredamento in un locale dove si può gustare tipica cucina toscana. Tutta la loro vita sta è lì, da Gervi’s. Poi è arrivata la pandemia e sono arrivati anche i guai. L’affitto è troppo alto, la Oliver e la sua famiglia, con il ristorante chiuso a colpi di Dpcm prima e decreti legge poi, non ce la fanno a sostenere tutte le ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 26 aprile 2021) C’è il blocco degli sfratti fino al 30 giugno di quest’anno, dichiara Pasquale Naccari portavoce di Tutela nazionale Imprese, ma sono tanti i ristoratori che non sono riusciti a trovare l’accordo con il proprietario e stanno perdendo i loro locali. A Firenze il caso simbolo è quello di Oliver, che insieme alla madre e le sorelle ha investitoi propri risparmi nell’attività aperta nel 2017. Hanno rifattogli impianti, installato la canna fumaria, allestito il giardino e trasformato quello che era un negozio di arredamento in un locale dove si può gustare tipica cucina toscana. Tutta la loro vita sta è lì, da Gervi’s. Poi è arrivata la pandemia e sono arrivati anche i guai. L’affitto è troppo alto, la Oliver e la sua famiglia, con il ristorante chiuso a colpi di Dpcm prima e decreti legge poi, non ce la fanno a sostenere tutte le ...

