Si riaprono bar e ristoranti e si potrà andare a mangiare fuori anche a cena. Ma il "fuori" è letterale: infatti si mangerà solo all'aperto (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi quasi tutta l’Italia è tornata nella zona gialla e ciò significa che si potrà tornare a viaggiare, andare al cinema e fare partitelle con gli amici. Molte limitazioni continueranno, ma senz’altro la percezione sarà quella di tornare a una sorta di normalità. Leggi anche › Zona gialla per quasi tutte le regioni da lunedì: cosa si può fare e cosa no. Le regole anche per l’estate › Nuovo Dpcm, niente zona gialla fino al 1° maggio. Probabile stretta dopo Pasqua Si parte oggi con la zona gialla in gran parte dell’Italia. Cosa possiamo tornare a fare Del resto tutti sperano nel caldo e nel buon tempo in modo da poter stare ... Leggi su iodonna (Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi quasi tutta l’Italia è tornata nella zona gialla e ciò significa che sitornare a viaggiare,al cinema e fare partitelle con gli amici. Molte limitazioni continueranno, ma senz’altro la percezione sarà quella di tornare a una sorta di normalità. Leggi› Zona gialla per quasi tutte le regioni da lunedì: cosa si può fare e cosa no. Le regoleper l’estate › Nuovo Dpcm, niente zona gialla fino al 1° maggio. Probabile stretta dopo Pasqua Si parte oggi con la zona gialla in gran parte dell’Italia. Cosa possiamo tornare a fare Del resto tutti sperano nel caldo e nel buon tempo in modo da poter stare ...

Advertising

Gio8Go : RT @ilmarziano1: Riaprono i bar all'aperto e ovviamente piove. Per fortuna ho preso un cappuccio. - SafetyTarget : RT @sole24ore: #Coronavirus, riaprono oggi #ristoranti e #bar in area gialla: dai tavoli all’aperto al coprifuoco, domande e risposte su co… - SaCe86 : Coronavirus, riaprono ristoranti e bar in area gialla: dai tavoli all’aperto al coprifuoco, domande e risposte su c… - Sfigosauro : RT @ilmarziano1: Riaprono i bar all'aperto e ovviamente piove. Per fortuna ho preso un cappuccio. - News24_it : Le città in 'giallo' ripartono, riaprono bar e ristoranti. A sei mesi di distanza dall'ultima volta, si torna a cen… -