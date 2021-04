Severin Luthi | “Federer è indietro sulla tabella di marcia | non si allena come dovrebbe”

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 aprile 2021) Non arrivano buone notizie in vista del ritorno in campo di Roger. A rivelarlo è l’tore dello svizzero,, che ha parlato a Sfr: “Siintensamente, ma non con la frequenza necessaria per prepararsi al meglio ad un torneo. E’diin termini di preparazione“. Il campione di Basilearientrare a Ginevraterra battuta: “E’ una persona che sa ascoltare. Io mi vedo piùun consigliere cheuntore. Non posso far altro che trasmettergli calma e tranquillità. Chi scende in campo è lui“. SportFace.