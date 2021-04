Serie A, Torino-Napoli: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di lunedì 26 aprile 2021) Il posticipo della trentatreesima in programma questo pomeriggio alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande Torino è Torino–Napoli. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea e in chiave salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Il Torino e il Napoli sono due delle compagini più in forma di questo campionato, con importanti risultati alle spalle nelle ultime giornate. La squadra di Nicola si è gradualmente allontanata dalle zone calde della classifica, sebbene 31 punti la coinvolgano ancora a pieno titolo nella lotta salvezza. L’ultimo successo per 3-1 contro la Roma non è altro che il frutto di un percorso di crescita iniziato con l’arrivo del mister. Il Napoli ha invece l’intenzione di centrare l’obiettivo Champions, con Gattuso che sta dimostrando di poter ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Il posticipo della trentatreesima in programma questo pomeriggio alle 18:30 allo Stadio Olimpico Grande. La gara può rivelarsi decisiva in chiave europea e in chiave salvezza, con le due compagini pronte a darsi battaglia. Ile ilsono due delle compagini più in forma di questo campionato, con importanti risultati alle spalle nelle ultime giornate. La squadra di Nicola si è gradualmente allontanata dalle zone calde della classifica, sebbene 31 punti la coinvolgano ancora a pieno titolo nella lotta salvezza. L’ultimo successo per 3-1 contro la Roma non è altro che il frutto di un percorso di crescita iniziato con l’arrivo del mister. Ilha invece l’intenzione di centrare l’obiettivo Champions, con Gattuso che sta dimostrando di poter ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA SERIE A LAZIO-TORINO RECUPERATA IL PROSSIMO 18 MAGGIO Decisione presa dal Consiglio di Lega #SkySport… - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - edicolasportiva : Diretta Torino-Napoli ore 18.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming - MCalcioNews : Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla in tv - Fussballunddart : Serie A Tabelle 1. Inter 2. Bergamo 3. Milan 4. Juventus 5. Neapel 6. Lazio 7. Roma 8. Sassuolo 9. Sampdoria 10. H… -