Serie A | Torino-Napoli 0-2 | Gattuso vede la Champions League

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ilcontinua a vincere.La compagine guidata da Rinosembra aver intrapreso in maniera decisa la rincorsa alla prossima. Gli azzurri battono per 0-2 il, che rimane sempre più invischiato della lotta per non retrocedere inB. Gara estremamente propositiva da parte dei partenopei, che partono con il piede sull'acceleratore sin dall'inizio del match. Al 12' ci pensa Bakayoko a sbloccare il risultato, grazie ad un potente destro scagliato da fuori area che si insacca alle spalle di Sirigu. Ilcontinua a pressare e pochi minuti dopo trova la rete del doppio vantaggio. Un errore della difesa di Davide Nicola lascia tanto campo a Osimhen, che davanti alla porta torinese - nonostante il recupero di Bremer - sigla lo 0-2 in ...

- Il Napoli vince 2 - 0 in casa del: vantaggio azzurro al 10' con Bakayoko con un destro dalla distanza e raddoppio di Osimhen in contropiede al 13'. Tre punti importanti per gli azzurri che, così, ottengono un altro successo ...Ilprende coraggio e spinge, pur dovendo concedere qualcosa. Il destro radente di Zielinski da fuori centra la base del palo interno e torna in campo (40'). Ripresa arrembante, da entrambe le ...TORINO - Nicola, alla vigilia: "Dobbiamo scendere da cavallo e andare alla baionetta". Traduzione pratica: in campo polli da battaglia. Perché il Napoli è più forte in tutto, si sapeva, si sa e si ...Voti e Pagelle Torino-Napoli: termina 0-2 la sfida valevole per la 33° giornata Serie A tra i granata di Davide Nicola e gli azzurri di Gennaro Gattuso. A decidere la sfida dell’Olimpico Grande Torino ...