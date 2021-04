Serie A, Sconcerti: “Spalletti al Napoli? Ho la mia idea. Roma-Sarri e quel messaggio…” (Di lunedì 26 aprile 2021) Le parole del noto giornalista, Mario Sconcerti.L'ultimo turno di Serie A vedrà il suo epilogo questa sera con Lazio-Milan, posticipo serale della trentatreesima giornata di campionato. Un weekend che ha regalato emozioni, diversi spunti di riflessioni, colpi di scena sia in chiave Champions League, sia in ottica salvezza. Dopo l'ennesimo passo falso della Juventus di Andrea Pirlo, che non è andata oltre l'1-1 al "Franchi" contro la Fiorentina, la vittoria di ieri sera dell'Atalanta - con il pokerissimo ai danni del Bologna - ha permesso alla Dea di conquistare il secondo posto in classifica. Scudetto ad un passo per l'Inter che, nel match delle ore 15, ha superato per 1-0 il Verona di Ivan Juric. In ottica salvezza, degna di nota è la vittoria del Cagliari contro la Roma di Paulo Fonseca - mentalmente proiettata alla semifinale di ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Le parole del noto giornalista, Mario.L'ultimo turno diA vedrà il suo epilogo questa sera con Lazio-Milan, posticipo serale della trentatreesima giornata di campionato. Un weekend che ha regalato emozioni, diversi spunti di riflessioni, colpi di scena sia in chiave Champions League, sia in ottica salvezza. Dopo l'ennesimo passo falso della Juventus di Andrea Pirlo, che non è andata oltre l'1-1 al "Franchi" contro la Fiorentina, la vittoria di ieri sera dell'Atalanta - con il pokerissimo ai danni del Bologna - ha permesso alla Dea di conquistare il secondo posto in classifica. Scudetto ad un passo per l'Inter che, nel match delle ore 15, ha superato per 1-0 il Verona di Ivan Juric. In ottica salvezza, degna di nota è la vittoria del Cagliari contro ladi Paulo Fonseca - mentalmente proiettata alla semifinale di ...

