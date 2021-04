Serie A pazza di Joao Pedro: che omaggio dopo Cagliari Roma – FOTO (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lega Serie A si complimenta con Joao Pedro: quindicesima rete stagionale per il numero 10 del Cagliari e record – FOTO «Joao Maravillao», così la Lega Serie A celebra su Twitter il capitano del Cagliari Joao Pedro che non soltanto ha segnato il suo quindicesimo gol in questa stagione ma è anche arrivato a eguagliare il record di Kakà. Insomma, non un giocatore qualunque. Joao Meravigliao @CagliariCalcio#SerieATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/4UasUz5FFP— Lega Serie A (@SerieA) April 26, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) La LegaA si complimenta con: quindicesima rete stagionale per il numero 10 dele record –Maravillao», così la LegaA celebra su Twitter il capitano delche non soltanto ha segnato il suo quindicesimo gol in questa stagione ma è anche arrivato a eguagliare il record di Kakà. Insomma, non un giocatore qualunque.Meravigliao @Calcio#ATIM #WeAreCalcio pic.twitter.com/4UasUz5FFP— LegaA (@A) April 26, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

xacrossthesky : a tanto così da fare la pazza e recuperare la saga di quella serie che è uscita venerdì su netflix ma non posso far… - BesideYouAsh_ : Stasera finirò #UglyBetty e questo vuol dire che sono pazza ???? In 15 giorni ho finito tre stagioni ???? Io amo ques… - UgoBaroni : RT @CorSport: Pazza #SerieA, #salvezza a rischio per dieci squadre: la situazione - CorSport : Pazza #SerieA, #salvezza a rischio per dieci squadre: la situazione - sportli26181512 : Pazza #SerieA, #salvezza a rischio per dieci squadre: la situazione: Le tre vittorie consecutive del Cagliari hanno… -