Serie A | maratona Champions | la Lazio Correa | il Milan boccheggia Sprint Napoli sul podio CLASSIFICA

Serie A, maratona Champions: la Lazio Corre(a), il Milan boccheggia. Sprint Napoli sul podio [CLASSIFICA] (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Maurizio Brambatti / Ansa Serie A, la Lazio torna prepotentemente in corsa per la Champions battendo 3-0 un Milan in debito d’ossigeno. Il Napoli vola al 3° posto: la CLASSIFICA La maratona per la zona Champions League entra nel vivo. A 5 giornate dal termine ci sono 5 squadre raccolte nello spazio di 7 punti, ma per la prima volta da inizio stagione, il Milan risulta fuori dalle prime 4. Serata horror per i rossoneri impegnati all’Olimpico contro la Lazio, travolti da un netto 3-0 firmato da Correa (doppietta) e Immobile. I ragazzi di Pioli, orfani di Ibrahimovic, sembrano in debito d’ossigeno nella volata finale per la zona Europa nella quale ritorna prepotentemente la ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Maurizio Brambatti / AnsaA, latorna prepotentemente in corsa per labattendo 3-0 unin debito d’ossigeno. Ilvola al 3° posto: laLaper la zonaLeague entra nel vivo. A 5 giornate dal termine ci sono 5 squadre raccolte nello spazio di 7 punti, ma per la prima volta da inizio stagione, ilrisulta fuori dalle prime 4. Serata horror per i rossoneri impegnati all’Olimpico contro la, travolti da un netto 3-0 firmato da(doppietta) e Immobile. I ragazzi di Pioli, orfani di Ibrahimovic, sembrano in debito d’ossigeno nella volata finale per la zona Europa nella quale ritorna prepotentemente la ...

