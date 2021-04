Serie A, la svolta: sì ai playoff e riduzione dei club professionistici (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ stata una giornata caldissima per il mondo del calcio italiano. Non si è parlato solo di Superlega, è stata infatti introdotta una norma contro la partecipazione alla competizione, i club partecipanti saranno esclusi dal campionato. Altri argomenti caldi riguardano la riforma dei campionati: si è registrata una netta accelerata per due riforme molto importanti: l’introduzione dei playoff e la riduzione delle squadre professionistiche. L’intenzione è quella di non affollare il calendario e lasciare più spazio alle squadre per proteggere le partite importanti. Figc, arriva la norma anti-Superlega: “escluso chi aderisce ad altri tornei” Sull’argomento playoff ha parlato Gravina: “Mi dispiace solo di aver sbagliato i tempi visto che ne avevo parlato due anni fa. Ai playoff ci pensa la Premier League, ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 26 aprile 2021) E’ stata una giornata caldissima per il mondo del calcio italiano. Non si è parlato solo di Superlega, è stata infatti introdotta una norma contro la partecipazione alla competizione, ipartecipanti saranno esclusi dal campionato. Altri argomenti caldi riguardano la riforma dei campionati: si è registrata una netta accelerata per due riforme molto importanti: l’introduzione deie ladelle squadre professionistiche. L’intenzione è quella di non affollare il calendario e lasciare più spazio alle squadre per proteggere le partite importanti. Figc, arriva la norma anti-Superlega: “escluso chi aderisce ad altri tornei” Sull’argomentoha parlato Gravina: “Mi dispiace solo di aver sbagliato i tempi visto che ne avevo parlato due anni fa. Aici pensa la Premier League, ...

Advertising

sportli26181512 : La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pro: La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pr… - tizianacairati : La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pro @gazzetta - Lino_Scaccia : @ZeusMega Troppo male e due presenze distruttive diaboliche e malate! Troppo ansiogeno e poca poesia e musica.. Spe… - AndreD81 : RT @FnpCisl: Grazie al presidente @sbonaccini per questo confronto che ci auguriamo sia il primo di una lunga serie per dare una svolta al… - Martalalla : RT @UniboMagazine: Su ispirazione della celebre serie tv “Game of Thrones”, è stata organizzata una giornata interamente dedicata alla divu… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie svolta La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pro ... numero uno della Figc, ha annunciato anche una forte accelerazione del progetto di riforma dei campionati (anche se sarebbero più la B e la C a "rischiare", più della Serie A), fissando il limite ...

Calciomercato Milan - Prezzo alle stelle: servono 60 milioni ...a segno il suo diciassettesimo gol in Serie A, in questa stagione, con la maglia della Fiorentina. Numeri importanti per un calciatore, che solo lo scorso 28 gennaio ha compiuto 21 anni. La svolta di ...

La svolta della Serie A: playoff e riduzione dei club pro La Gazzetta dello Sport Calciomercato Monza, l’attaccante allo scoperto | “Futuro in Serie A” Il calciatore sta facendo molto bene in Serie B e guarda al futuro in Serie A: ecco le dichiarazioni dell'attaccante del Monza ...

Marta & Eva, la nuova serie teen della Rai sull’importanza del seguire i propri sogni Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione di Marta & Eva, la nuova serie disponibile dal 23 aprile 2021 su RaiPlay e in onda dal 26 su Rai Gulp, che porta su schermo la storia dell'amicizia ...

... numero uno della Figc, ha annunciato anche una forte accelerazione del progetto di riforma dei campionati (anche se sarebbero più la B e la C a "rischiare", più dellaA), fissando il limite ......a segno il suo diciassettesimo gol inA, in questa stagione, con la maglia della Fiorentina. Numeri importanti per un calciatore, che solo lo scorso 28 gennaio ha compiuto 21 anni. Ladi ...Il calciatore sta facendo molto bene in Serie B e guarda al futuro in Serie A: ecco le dichiarazioni dell'attaccante del Monza ...Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione di Marta & Eva, la nuova serie disponibile dal 23 aprile 2021 su RaiPlay e in onda dal 26 su Rai Gulp, che porta su schermo la storia dell'amicizia ...