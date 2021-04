Serie A, gli anticipi e i posticipi dalla 35a alla 37a giornata (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lega Serie A, attraverso i propri organi ufficiali, ha reso nota la programmazione di anticipi e posticipi di 35^, 36^ e 37^ giornata del massimo campionato italiano. Spicca lo scontro diretto Juventus-Inter, programmata per sabato 15 maggio alle ore 18. Di seguito tutto il calendario composto: 35^ giornata 08/05/2021 Sabato 15.00 Spezia–Napoli 08/05/2021 Sabato 15.00 Udinese–Bologna 08/05/2021 Sabato 18.00 Inter–Sampdoria 08/05/2021 Sabato 20.45 Fiorentina–Lazio 09/05/2021 Domenica 12.30 Genoa–Sassuolo 09/05/2021 Domenica 15.00 Benevento–Cagliari 09/05/2021 Domenica 15.00 Hellas Verona–Torino 09/05/2021 Domenica 15.00 Parma–Atalanta 09/05/2021 Domenica 18.00 Roma–Crotone 09/05/2021 Domenica 20.45 Juventus–Milan 36^ giornata 11/05/2021 Martedi 20.45 Napoli–Udinese 12/05/2021 ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) La LegaA, attraverso i propri organi ufficiali, ha reso nota la programmazione didi 35^, 36^ e 37^del massimo campionato italiano. Spicca lo scontro diretto Juventus-Inter, programmata per sabato 15 maggio alle ore 18. Di seguito tutto il calendario composto: 35^08/05/2021 Sabato 15.00 Spezia–Napoli 08/05/2021 Sabato 15.00 Udinese–Bologna 08/05/2021 Sabato 18.00 Inter–Sampdoria 08/05/2021 Sabato 20.45 Fiorentina–Lazio 09/05/2021 Domenica 12.30 Genoa–Sassuolo 09/05/2021 Domenica 15.00 Benevento–Cagliari 09/05/2021 Domenica 15.00 Hellas Verona–Torino 09/05/2021 Domenica 15.00 Parma–Atalanta 09/05/2021 Domenica 18.00 Roma–Crotone 09/05/2021 Domenica 20.45 Juventus–Milan 36^11/05/2021 Martedi 20.45 Napoli–Udinese 12/05/2021 ...

