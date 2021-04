Serie A | anticipi e posticipi fino alla 37ª giornata | Juventus-Inter sabato 15 alle 18 | 00

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Definiti gliei35ª37ªLa LegaA ha cominciato gli orari deglie dei35esima37esimadella stagione in corso. Si inizia con-Sampdoria in programma per8 maggioore 18:00. Si prosegue con l’ultimo turno infrasettimanale con-Roma, mercoledì 12 maggio20:45, per finire poi con15 maggio sempre18:00.-Sampdoria, 8 maggio ore 18:00 (SKY)-Roma, 12 maggio ore ...