Serie A 2020/2021, anticipi e posticipi fino alla 37a giornata: Juventus-Inter alle 18 (Di lunedì 26 aprile 2021) La Lega Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi fino alla 37a giornata del massimo campionato, vale a dire la penultima del girone di ritorno. Spicca il derby Roma-Lazio su Dazn anticipato, poche ore prima, da Juventus-Inter su Sky alle ore 18. Andiamo dunque a scoprire quali saranno le partite che non si disputeranno domenica alle ore 15 (35 e 37a giornata) e mercoledì alle ore 20.45 (36a giornata). 35a giornataSABATO 8 MAGGIO ore 15: Spezia-Napoli ore 15: Udinese-Bologna ore 18: Inter-Sampdoria ore 20.45: Fiorentina-LazioDOMENICA 9 MAGGIO ore 12.30: Genoa-Sassuolo ore 18: Roma-Crotone ore 20.45: ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) La LegaA ha reso noti gli37adel massimo campionato, vale a dire la penultima del girone di ritorno. Spicca il derby Roma-Lazio su Dazn anticipato, poche ore prima, dasu Skyore 18. Andiamo dunque a scoprire quali saranno le partite che non si disputeranno domenicaore 15 (35 e 37a) e mercoledìore 20.45 (36a). 35aSABATO 8 MAGGIO ore 15: Spezia-Napoli ore 15: Udinese-Bologna ore 18:-Sampdoria ore 20.45: Fiorentina-LazioDOMENICA 9 MAGGIO ore 12.30: Genoa-Sassuolo ore 18: Roma-Crotone ore 20.45: ...

