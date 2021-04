Serena Bortone si racconta | “Ecco perché non mi sono mai sposata”

Advertising

zazoomblog : Serena Bortone non è sposata: la confessione sulla vita privata - #Serena #Bortone #sposata: - zazoomblog : Serena Bortone non è sposata: la confessione sulla vita privata - #Serena #Bortone #sposata: - VanityFairIt : Dopo le imitazioni di Serena Bortone e di Myrta Merlino a «Quelli che il calcio», Barbara Foria si prepara a vestir… - BARTON8799 : RT @quelliche_rai2: ?? Marco Mazzocchi si confessa a 'Serena Nostra' nelle interviste 'Serene' di Serena Bortone nella serenità di #QCC ?? ht… - BARTON8799 : RT @quelliche_rai2: ?? Nel classico appuntamento con Serena nostra, @LucaBizzarri ci parlerà del suo dramma. Un'ora senza Twitter. Preparate… -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Bortone

Gossip e TV

La voce fuori campo è quella di Gerry Scotti, che spiega: 'Al terzo posto abbiamo con noiche si è presentata vestita così a Oggi è un altro giorno . Delle maniche a sbuffo enormi: ...Se non avesse fatto l'attrice e la comica, professione che le è valsa gli applausi die di Myrta Merlino per le loro imitazioni , Foria sarebbe, infatti, diventata un avvocato, più ...Serena Bortone si racconta a cuore aperto e svela qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale. Ecco cosa ha dichiarato la conduttrice.Serena Bortone non è sposata. A dichiararlo la diretta interessata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Mio. La presentatrice di Oggi è un altro giorno non è mai convolata a nozze. Il mot ...