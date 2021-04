Scuole Sicilia, a Cefalù istituti chiusi fino al 30 aprile. Il sindaco: “Focolaio in scuola materna, il virus corre veloce” (Di lunedì 26 aprile 2021) Stop alla didattica in presenza fino al 30 aprile in tutte le Scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, di Cefalù, nel Palermitano. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Stop alla didattica in presenzaal 30in tutte ledi ogni ordine e grado, pubbliche e private, di, nel Palermitano. L'articolo .

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia Covid19, casi di bimbi positivi e scuole chiuse a Cefalù - - NewSicilia : Scuole chiuse per #Covid in un altro Comune in #Sicilia: ecco il provvedimento annunciato nelle scorse ore… - PeppeBille : @matteosalvinimi All'Italia e tantomeno alla Sicilia non servono le chiacchiere, tranne quelle di pastafrolla e col… - infoitsalute : Coronavirus nelle scuole, in Sicilia contagiati 3 mila alunni da inizio pandemia: incidenza dello 0,46% - USR_Sicilia : Situazione epidemiologica nelle scuole al 19 aprile 2021 -