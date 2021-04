Scuola Sicilia, Lagalla: “Coniugare diritto alla salute a quello dell’istruzione, no ad approcci burocratici” (Di lunedì 26 aprile 2021) "Il provvedimento regionale non contravviene in alcun modo alle disposizioni in materia di percentuali di studenti da ammettere in presenza alle scuole superiori". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) "Il provvedimento regionale non contravviene in alcun modo alle disposizioni in materia di percentuali di studenti da ammettere in presenza alle scuole superiori". L'articolo .

Advertising

PalermoToday : Covid, rientro in classe con polemica: scontro Ufficio scolastico-Regione sulle presenze - zazoomblog : Scuole Sicilia a Cefalù istituti chiusi fino al 30 aprile. Il sindaco: “Focolaio in scuola materna il virus corre v… - rep_palermo : Rientro a scuola a macchia di leopardo in Sicilia: gran parte degli studenti chiede di restare in didattica a dista… - laviadeilibrai : #Scuola #comunità #città Conversano Stefano Suraniti, Dir. USR Sicilia, Giovanna Marano, Ass. Comunale alla scuola,… - Profilo3Marco : RT @Regione_Sicilia: #Scuola, ecco le modalità di rientro per tutti gli istituti in #Sicilia - -