Scuola: Sasso a Floridia, ‘se Azzolina tanto brava perché silurata dai suoi?’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Spiace constatare come ci sia chi continua a guardare al passato invece di concentrarsi sulle necessità del presente: in questo modo si alimentano le divisioni, cosa contraria ai presupposti che hanno ispirato la nascita del Governo di unità nazionale. Alla collega Floridia, che si strugge di nostalgia per l’ex ministra Azzolina, ricordo che se il mandato di quest’ultima fosse stato costellato da successi non sarebbe stata silurata dallo stesso Movimento 5 Stelle. Se volgiamo la testa all’indietro vediamo soprattutto sprechi e perdite di tempo, acquisti bizzarri e questioni come il tracciamento o le classi pollaio nemmeno lontanamente affrontate”. Lo dichiara Rossano Sasso, sottosegretario del ministero dell’Istruzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Spiace constatare come ci sia chi continua a guardare al passato invece di concentrarsi sulle necessità del presente: in questo modo si alimentano le divisioni, cosa contraria ai presupposti che hanno ispirato la nascita del Governo di unità nazionale. Alla collega, che si strugge di nostalgia per l’ex ministra, ricordo che se il mandato di quest’ultima fosse stato costellato da successi non sarebbe statadallo stesso Movimento 5 Stelle. Se volgiamo la testa all’indietro vediamo soprattutto sprechi e perdite di tempo, acquisti bizzarri e questioni come il tracciamento o le classi pollaio nemmeno lontanamente affrontate”. Lo dichiara Rossano, sottosegretario del ministero dell’Istruzione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Sasso: “Bisogna fare presto e bene per la scuola. Consolante che il PNRR sarà gestito da Draghi” - #Sasso: #“Bisog… - orizzontescuola : Sasso: “Bisogna fare presto e bene per la scuola. Consolante che il PNRR sarà gestito da Draghi” - pensier12542480 : @scuolainforma #Sasso ancora propaganda. Cari leghisti siete al governo, agite altrimenti tacete e non prendete i p… - CassioMagistris : BRUNETTA RENZI GELMINI LA PEGGIO RAZZA DI POLITICI E MINISTRI ITALIANA PER LA SCUOLA E PUBBLICO IMPIEGO!Divampa la… - zazoomblog : Divampa la polemica sui concorsi scuola Sasso: “Diritti dei precari calpestati altro che sanatoria” - #Divampa… -