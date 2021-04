Sci alpino | tutti gli atleti ritirati a fine stagione 2020-2021 Spiccano Ligety e Brem L’ultima è la svizzera Rahel Kopp

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Ancora un ritiro all’interno del Circo Bianco: è quello della, 27 anni, principalmente buona combinatista, capace di piazzarsi quattro volte tra le prime 10 classificate in Coppa del Mondo: “Sono stata in grado di realizzare un sogno d’infanzia arrivando a gareggiare fino al massimo circuito mondiale – le sue parole a Swiss Ski – e adesso deve ammettere a me stessa che non ha senso continuare se non si va avanti con la necessaria determinazione. Ho provato tutte le emozioni possibili nello sci, positive e negative. Questo sport si è rivelato un’ottima scuola di vita per me, ma la vita stessa offre molto di più”. Il suo miglior risultato in assoluto è un quarto posto ottenuto nel febbraio 2019 a Crans-Montana, in combinata. La decisione di porrealla carriera proprio adesso non è stata facile, ...