Sci alpino | gli Azzurri convocati per i test atletici

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono quattro gli sciatoridal direttore sportivo Max Rinaldi per iin programma come di consueto a Olgiate Olona (VA). Si tratta di Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni, che nella giornata di domani, martedì 27 aprile, verranno accolti dal preparatore atletico Giuseppe Abruzzini presso lo Sport Service Mapei. I quattro verranno raggiunti mercoledì da Matteo Franzoso, Matteo Bendotti e Marta Bassino, in compagnia del prearatore Marcello Tavola. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino

OA Sport

Gli atleti verranno ripartiti nelle seguenti discipline/specialità e destinati al Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: 1 postomaschile, specialità 'slalom gigante e slalom speciale';...... visitare rifugi o malghe che consentano il pranzo all'aperto (l'arco, ad eccezione della Valle d'Aosta è tutto in zona gialla) e tornare a respirare l'aria di montagna. I MAESTRI DI? E, ...Sono quattro gli sciatori Azzurri convocati dal direttore sportivo Max Rinaldi per i test atletici in programma come di consueto a Olgiate Olona (VA). Si tratta di Dominik Paris, Emanuele Buzzi, Pietr ...Il brand finalndese One Way, noto per i bastoncini per lo sci di fondo, si pare al mondo dello sci alpino e lancia una nuova brand image. Si tratta di un marchio giovane, fondato nel 2004, che nel 201 ...