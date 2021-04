Schneider Electric lancia Galaxy VL: il più compatto UPS trifase della sua categoria (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - • Design modulare e scalabile per rispondere a qualsiasi esigenza dei professionisti dei Data Center • Il 50% più compatto rispetto alla media del settore • Design touch-safe Live Swap per una maggiore protezione dei dipendenti e della continuità aziendale • Efficienza del 99% in modalità ECOnversion™ per un ritorno sull'investimento totale entro due anni, per Data Center di medie e grandi dimensioni Stezzano (BG) 26 aprile 2021 – Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato oggi il lancio globale dell'UPS trifase Galaxy VL 200-500 kW (400V/480V), l'ultimo arrivato Il design compatto del Galaxy VL è la metà della media del settore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - • Design modulare e scalabile per rispondere a qualsiasi esigenza dei professionisti dei Data Center • Il 50% piùrispetto alla media del settore • Design touch-safe Live Swap per una maggiore protezione dei dipendenti econtinuità aziendale • Efficienza del 99% in modalità ECOnversion™ per un ritorno sull'investimento totale entro due anni, per Data Center di medie e grandi dimensioni Stezzano (BG) 26 aprile 2021 –, leader nella trasformazione digitalegestione e dell'automazione dell'energia, ha annunciato oggi il lancio globale dell'UPSVL 200-500 kW (400V/480V), l'ultimo arrivato Il designdelVL è la metàmedia del settore ...

