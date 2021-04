Scatta la zona gialla ma a Napoli riapre soltanto 1 ristorante su 3: il motivo (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiA Napoli Scatta la zona gialla e così si ritorna al ristorante. Oggi soprattutto sul lungomare, si rivedono i clienti nei locali ma ad aprire soltanto quelli con gli spazi all’aperto, che secondo l’Aicast (Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo), sono 1 su 3. Antonino Della Notte, presidente dell’Aicast, e proprietario della pizzeria del lungomare Antonio&Antonio, spiega a LaPresse: “Purtroppo a Napoli solo un locale su tre ha spazi esterni e dunque potrà riaprire. Tutti gli altri rimarranno chiusi e questa sicuramente è un’ingiustizia”. “Il provvedimento del governo – continua Della Notte -, è scellerato, in quanto nei pubblici esercizi le persone possono sedersi con i dovuti distanziamenti e si possono ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAlae così si ritorna al. Oggi soprattutto sul lungomare, si rivedono i clienti nei locali ma ad aprirequelli con gli spazi all’aperto, che secondo l’Aicast (Associazione industria commercio artigianato servizi e turismo), sono 1 su 3. Antonino Della Notte, presidente dell’Aicast, e proprietario della pizzeria del lungomare Antonio&Antonio, spiega a LaPresse: “Purtroppo asolo un locale su tre ha spazi esterni e dunque potrà riaprire. Tutti gli altri rimarranno chiusi e questa sicuramente è un’ingiustizia”. “Il provvedimento del governo – continua Della Notte -, è scellerato, in quanto nei pubblici esercizi le persone possono sedersi con i dovuti distanziamenti e si possono ...

Advertising

anteprima24 : ** Scatta la zona gialla ma a ##Napoli riapre soltanto 1 ristorante su 3: il motivo ** - ThomasBerselli : RT @nonexpedit: Sì chiama zona gialla perché appena scatta ai comunisti viene un attacco di bile e diventano tutti gialli come i Simpson. - hashtag24news1 : Flussi di traffico passeggeri attentamente monitorati all'aeroporto di Fiumicino con l'entrata in vigore da oggi de… - DovAnachronos : RT @nonexpedit: Sì chiama zona gialla perché appena scatta ai comunisti viene un attacco di bile e diventano tutti gialli come i Simpson. - MattDynamiteM86 : RT @nonexpedit: Sì chiama zona gialla perché appena scatta ai comunisti viene un attacco di bile e diventano tutti gialli come i Simpson. -