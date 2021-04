Scacchi, Ian Nepomniachtchi vince il Torneo dei Candidati e sfiderà Carlsen per il titolo di campione del mondo (Di lunedì 26 aprile 2021) La tredicesima e penultima giornata di competizioni per quanto riguarda il Torneo dei Candidati 2020/2021 di Scacchi si è rivelata quella decisiva. A Ekaterinburg il padrone di casa russo Ian Nepomniachtchi ha infatti prevalso sulla concorrenza e si è meritatamente conquistato l’onore di essere lo sfidante del norvegese Magnus Carlsen in novembre a Dubai, quando in palio ci sarà il titolo di campione del mondo. Questa mattina gli avversari per il trentenne grande maestro erano rimasti il francese Maxime Vachier Lagrave, suo sfidante oggi con il nero, e soprattutto l’olandese Anish Giri, unico a distanza di mezzo punto dal rivale. Nepomniachthci è riuscito a pareggiare una partita non scontata, spegnendo le speranze dell’avversario, mentre nel frattempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) La tredicesima e penultima giornata di competizioni per quanto riguarda ildei2020/2021 disi è rivelata quella decisiva. A Ekaterinburg il padrone di casa russo Ianha infatti prevalso sulla concorrenza e si è meritatamente conquistato l’onore di essere lo sfidante del norvegese Magnusin novembre a Dubai, quando in palio ci sarà ildidel. Questa mattina gli avversari per il trentenne grande maestro erano rimasti il francese Maxime Vachier Lagrave, suo sfidante oggi con il nero, e soprattutto l’olandese Anish Giri, unico a distanza di mezzo punto dal rivale. Nepomniachthci è riuscito a pareggiare una partita non scontata, spegnendo le speranze dell’avversario, mentre nel frattempo ...

