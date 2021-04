"Sarà in studio con la Gruber". Michele Santoro, un clamoroso ritorno in tv: perché proprio adesso, "strana" coincidenza (Di lunedì 26 aprile 2021) Michele Santoro tornerà in televisione stasera, lunedì 26 aprile. Il giornalista e conduttore Sarà ospite della “compagna” Lilli Gruber a Otto e Mezzo, insieme a Gas Lerner e all'immunologa Antonella Viola. Probabilmente l'occasione di tale comparsata televisiva è legata all'uscita del nuovo libro di Santoro, intitolato “Nient'altro che la verità” e disponibile in libreria e negli store online a partire dal 29 aprile. E quindi Santoro tornerà in tv proprio su quell'emittente che aveva definito una “Cnn all'amatriciana”, ovvero La7 di Urbano Cairo. Tra l'altro in una recente intervista rilasciata a Domani, Santoro aveva espresso una sua personale valutazione su La7, senza però citare Lilli Gruber della quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)tornerà in televisione stasera, lunedì 26 aprile. Il giornalista e conduttoreospite della “compagna” Lillia Otto e Mezzo, insieme a Gas Lerner e all'immunologa Antonella Viola. Probabilmente l'occasione di tale comparsata televisiva è legata all'uscita del nuovo libro di, intitolato “Nient'altro che la verità” e disponibile in libreria e negli store online a partire dal 29 aprile. E quinditornerà in tvsu quell'emittente che aveva definito una “Cnn all'amatriciana”, ovvero La7 di Urbano Cairo. Tra l'altro in una recente intervista rilasciata a Domani,aveva espresso una sua personale valutazione su La7, senza però citare Lillidella quale ...

Advertising

zazoomblog : Sarà in studio con la Gruber. Michele Santoro un clamoroso ritorno in tv: perché proprio adesso strana coincidenza… - AnimaInViaggio : Per chi non lo sapesse,stasera Giulia sarà sia in studio all'isola che a Isola Party. Dalle 20 circa si twitta… - FCInterLove : @90ordnasselA Si Alessandro, completamente d'accordo. E c'è anche da dire che sarà difficile trovare un portiere ch… - moonpiegirl_ : incazzata per questo televoto di merda e amareggiata perché jeda non sarà più in studio se vera se ne andrà ma fari… - preleminav : Ragazze ma quindi Giulia sarà sia a isola party e sia in studio stasera? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Sarà studio Enrico Brignano, quarto appuntamento con 'Un'ora sola vi vorrei', ospite il rapper Clementino Domani l'ospite del suo programma sarà Il rapper Napoletano Clementino, che per l'occasione si ... e avendo la presenza di un pubblico in studio, rispetta le norme riguardanti L'emergenza sanitaria ...

Isola dei famosi 2021: Asia Argento e Giulia Salemi ospiti in studio stasera su Canale 5 Per sostenerle in studio ci saranno Asia Argento , che con Vera ha partecipato a Pechino Express ... Stasera ci sarà un'altra sorpresa: i naufraghi saranno divisi in due gruppi, i primitivi dovranno ...

Oetzi: studio, ex Enel in pole position Agenzia ANSA Domani l'ospite del suo programmaIl rapper Napoletano Clementino, che per l'occasione si ... e avendo la presenza di un pubblico in, rispetta le norme riguardanti L'emergenza sanitaria ...Per sostenerle inci saranno Asia Argento , che con Vera ha partecipato a Pechino Express ... Stasera ciun'altra sorpresa: i naufraghi saranno divisi in due gruppi, i primitivi dovranno ...