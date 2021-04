Sant’Agata de’ Goti, i Carabinieri ricordano Della Ratta: ucciso 8 anni fa nel Casertano (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSant’Agata de’ Goti (Bn) – Nella mattinata di domani, martedì 27 aprile p.v., a Sant’Agata de’Goti (BN) si celebrerà la commemorazione dell’8° anniversario Della morte dell’Appuntato dei Carabinieri Tiziano Della Ratta, Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria, deceduto il 27 aprile 2013 a Maddaloni in provincia di Caserta in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, successivamente arrestati e condannati in appello nel gennaio 2017. L’evento prevede alle 10,30 la deposizione di una corona d’alloro, dono dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agata de’ Goti, presso la tomba del caduto decorato da parte Della vedova, nel rispetto delle norme sul ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutode’(Bn) – Nella mattinata di domani, martedì 27 aprile p.v., ade’(BN) si celebrerà la commemorazione dell’8°versariomorte dell’Appuntato deiTiziano, Medaglia d’oro al Valor Militare alla Memoria, deceduto il 27 aprile 2013 a Maddaloni in provincia di Caserta in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori, successivamente arrestati e condannati in appello nel gennaio 2017. L’evento prevede alle 10,30 la deposizione di una corona d’alloro, dono dell’Amministrazione Comunale dide’, presso la tomba del caduto decorato da partevedova, nel rispetto delle norme sul ...

