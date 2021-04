Sanità: 1 medico su 2 non si aggiorna, da associazioni appello alle Regioni sull'attuazione della Legge Gelli (Di lunedì 26 aprile 2021) Sbloccare il decreto attuativo della Legge Gelli che "incentiva" i medici ad aggiornarsi. È l'appello lanciato al nuovo presidente della Conferenza Stato-Regioni, Massimiliano Fedriga, e al ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, che arriva da associazioni di consumatori e provider, preoccupati che la scarsa formazione medica possa compromettere la qualità delle cure e dell'assistenza dei cittadini. Soprattutto in questo periodo d'emergenza Covid-19, in cui si ritiene fondamentale il continuo aggiornamento dei sanitari sulle nuove conoscenze mediche. In Italia si stima che un medico su due non si aggiorni, nonostante l'obbligo imposto dagli ordini professionali. Una resistenza o ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Sbloccare il decreto attuativoche "incentiva" i medici adrsi. È l'lanciato al nuovo presidenteConferenza Stato-, Massimiliano Fedriga, e al ministro degli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, che arriva dadi consumatori e provider, preoccupati che la scarsa formazione medica possa compromettere la qualità delle cure e dell'assistenza dei cittadini. Soprattutto in questo periodo d'emergenza Covid-19, in cui si ritiene fondamentale il continuomento dei sanitarie nuove conoscenze mediche. In Italia si stima che unsu due non si aggiorni, nonostante l'obbligo imposto dagli ordini professionali. Una resistenza o ...

Advertising

GraziaM50061325 : @NicolaPorro Purtroppo questi incapaci non sono stati votati da nessuno,sono sempre del parere che un ministro alla… - fuoridisenno : Cambio medico e ho bisogno di una ricetta urgente per un farmaco dato da uno specialista. Il nuovo medico prima del… - L_Ceci_ : RT @dilul68: La riforma della sanità toglierà il diritto ai pazienti di scegliere il proprio medico. Diventeremo definitivamente carne da m… - HGOsolanolopez : Ciechi e guide di ciechi. Decidono gli esperti, parlano solo loro e non sono contestabili. Se oggi decide l'economi… - dilul68 : La riforma della sanità toglierà il diritto ai pazienti di scegliere il proprio medico. Diventeremo definitivamente carne da macello. -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità medico Carabinieri NAS - Sanificazione anti - covid nei supermercati. 18 tamponi positivi al virus, 12 esercizi chiusi NAS di Livorno In collaborazione con il personale medico ASL, sono state ispezionate attività ... Il responso analitico emesso dal laboratorio di Sanità Pubblica e Sicurezza Industriale dell'Ausl di ...

Calabria, assembramento al bar: carabinieri multano poliziotti Multa anche per i titolari del locale, costretto alla chiusura immediata, e per un dirigente medico della sanità cittadina sorpreso anche lui al bancone.

Ecco il disastro digitale della sanità italiana. Parola di medici e infermieri Startmag Web magazine NAS di Livorno In collaborazione con il personaleASL, sono state ispezionate attività ... Il responso analitico emesso dal laboratorio diPubblica e Sicurezza Industriale dell'Ausl di ...Multa anche per i titolari del locale, costretto alla chiusura immediata, e per un dirigentedellacittadina sorpreso anche lui al bancone.