Salvini raccoglie firme contro il coprifuoco e Letta lo attacca | “Se non vuole stare al governo esca”

(Di lunedì 26 aprile 2021), stra Matteoed EnricoOggi entra in vigore il nuovo decreto anti-Covid grazie al quale l’Italia riapre bar, ristoranti, cinema e teatri ma nelè ancora ssul. Il leader della Lega Matteonel corso di una diretta notturna su Facebook ha lanciato la campagna “no”. “Nella giornata della Liberazione la Lega è in campo per restituire diritti, lavoro e libertà agli italiani“, ha detto nella notteannunciando di aver raccolto già 20mila adesioni alla campagna e criticando le manifestazioni di Bologna dedicate alla Festa della Liberazione: “per la sinistra due persone al ristorante o chi prende il caffè al banco sono dei mezzi criminali, ma le ...

AzzolinaLucia : Sostiene il Governo ma raccoglie le firme per una misura che sconfessa il Governo. E lo fa il #25aprile, insieme al… - PaoloFamoso1 : RT @AzzolinaLucia: Sostiene il Governo ma raccoglie le firme per una misura che sconfessa il Governo. E lo fa il #25aprile, insieme alle co… - CarieriF : RT @utini19: Mentre Salvini raccoglie firme contro il coprifuoco vorrei ci fosse chi raccoglie firme contro Salvini e contro quelli che nel… - zerogradiK : #Salvini che continua a stare al Governo ma poi raccoglie firme contro il Governo di cui fa parte e che puntualment… - Pecchiolic : RT @emimatite: segretario del Pd: 'Salvini raccoglie firme contro il coprifuoco deciso dall'esecutivo di cui fa parte'.'Chi vuole uscire da… -

Letta minaccia "Lega esca dal Governo"/ "firme contro coprifuoco" Sinoranon è caduto nel tranello, ma il gioco si fa ogni giorno più pericoloso. Un'altro gesto clamoroso ...'Sostiene il Governo male firme per una misura che sconfessa il Governo. E lo fa il 25 aprile, insieme alle consuete provocazioni sulla Liberazione. È il 'metodo'. Che ha sinceramente stancato'. Lo ha ...In questi giorni sto attraversando l'Italia per incontrare quelle categorie produttive che il governo chewing-gum si ostina a non vedere e a non ...Sulla crisi del M5S, per la rubrica Il bianco e il nero, abbiamo interpellato il politologo Paolo Becchi e il sociologo Domenico De Masi ...