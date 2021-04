Salvini pranza in un bar nel primo giorno d’apertura | “Per Crisanti coprifuoco necessario? Altri virologi dicono il contrario”

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Ilper Massimo Galli e Andreail. Per esempio Matteo Bassetti. E io mi fido di più di chi cura le persone rispetto a chi studia le zanzare”. Sono le parole di Matteo, che hato al bar Bianco del Parco Sempione, a Milano.ha ironizzato sul microbiologo, che fino a pochi mesi fa, in realtà, veniva osannato dalla Lega e da Luca Zaia per l’ottimo lavoro svolto in Veneto nella prima ondata della pandemia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Salvini pranza

Il Messaggero

Sul passaporto vaccinale in vista dell'estatesembra avere le idee chiare: "Spostamenti ...pensare di penalizzare ancora bar e ristoranti al chiuso (quando in hotel e autogrill sie cena ...... me lo aveva comunicato: ho esultato in modo pacato'. Cosa le ha detto invece Patuanelli? '... Se fosse per lei riaprirebbe i ristoranti di sera? 'Non vedo perché se siin un ristorante ...MILANO, 26 APR - "Le mozioni prima le leggo, poi le commento, lasciano il tempo che trovano. Se si apre o se si chiude lo decide il governo, non gli ordini del giorno". Lo ha detto il leader della Leg ...«Sul coprifuoco sto con la Gelmini, prevalga la logica». Matteo Salvini sposa la linea espressa dalla ministra per gli Affari regionali nell'intervista al Messaggero: si sta ...