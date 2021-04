Salvini plaude all’operazione contro la mafia nigeriana (Di lunedì 26 aprile 2021) L’AQUILA – “Black Axe”, che ha portato a 30 arresti e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Ecco che cosa dice il leader della Lega: “Complimenti a forze dell’ordine e inquirenti che hanno ripulito L’Aquila e altre tredici province italiane dalla mafia nigeriana. Per l’ennesima volta, la cronaca L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultano Salvini e Meloni Salvini e Meloni sullo scostamento di bilancio mettono dei paletti Giorgia Meloni contro il Decreto Carceri Giorgia Meloni sta con i ristoratori La Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 aprile 2021) L’AQUILA – “Black Axe”, che ha portato a 30 arresti e a 25 perquisizioni in tutta Italia. Ecco che cosa dice il leader della Lega: “Complimenti a forze dell’ordine e inquirenti che hanno ripulito L’Aquila e altre tredici province italiane dalla. Per l’ennesima volta, la cronaca L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Contributi a imprese e famiglie in Abruzzo, esultanoe Melonie Meloni sullo scostamento di bilancio mettono dei paletti Giorgia Meloniil Decreto Carceri Giorgia Meloni sta con i ristoratori La Lega si astiene dal voto sul decreto riaperture Giorgia Meloni vuole l’eliminazione del coprifuoco

PMurroccu : RT @IlZebraapois: La Meloni plaude Salvini per la decisione di non votare il Nuovo Decreto - IlZebraapois : La Meloni plaude Salvini per la decisione di non votare il Nuovo Decreto - Clauxio : @demagistris Bravo l’ex magistrato che per motivi politici plaude ad un vergognoso processo politico. Salvini non è… - 007Vincentxxx : RT @aristidearista2: @007Vincentxxx @krudesky Salvini plaude la fermezza dell'amico Putin - Gian59342003 : RT @CandianiStefano: Mentre #Salvini va a processo avendo difeso l’Italia, #Letta plaude ai traghettatori di #Clandestini. Così come era co… -