Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana concentrata, #Tamponi negativi. Caso-#Monza? ** -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana concentrata

anteprima24.it

...quartiere dell'area nord della città e morto a 39 anni il 5 maggio 1998 sommerso dal fango che travolse la cittadina. Non è la prima via Vittorio Emanuele III sulla quale si è...... secondo in classifica, a più uno dalla. Deve cercare di non commettere passi falsi e ... per Corini e tutto il suo staff tecnico di continuare ad avere la squadra attenta e, in ...Salerno – Sono ripresi questo pomeriggio presso il centro sportivo ‘Mary Rosy’ gli allenamenti della Salernitana. I granata hanno aperto la seduta con una fase di attivazione tecnico-coordinativa segu ...Il giovane portoghese del Monza ha parlato alla Gazzetta dello Sport. Si riporta un estratto delle sue dichiarazioni. DAL LUSSEMBURGO ALL’ENTELLA A 16 ANNI. Ho provato, mi sono allenato con loro e all ...