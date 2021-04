Russia, espulso diplomatico italiano: ritorsione per il caso Biot (Di lunedì 26 aprile 2021) stato definito "persona non grata" e gli è stato chiesto di lasciare il Paese entro 24 ore. Con queste poche parole le autorità russe hanno espulso un diplomatico italiano. Rappresaglia alla decisione ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) stato definito "persona non grata" e gli è stato chiesto di lasciare il Paese entro 24 ore. Con queste poche parole le autorità russe hannoun. Rappresaglia alla decisione ...

Advertising

repubblica : ?? Russia, espulso un diplomatico italiano dopo il caso Biot. La Farnesina: 'Decisione ingiusta' - Agenzia_Italia : La risposta russa per il caso Biot, espulso un diplomatico italiano - ilgiornale : Il ministero degli Esteri russo ha ordinato l'espulsione di Curzio Pacifici, addetto navale all'ambasciata italiana… - EusepiMarta : RT @Geopoliticainfo: ????????Come riporta Repubblica, la #Russia ha espulso un diplomatico italiano come rappresaglia alla decisione italiana d… - GiorgioAntonel1 : RT @ultimenotizie: La #Russia ha espulso un diplomatico italiano come rappresaglia alla decisione italiana di espellere due diplomatici rus… -