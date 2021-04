Rugby femminile, Rugby World Cup 2021: per l’Italia l’ostacolo più grosso si conferma l’Irlanda (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è appena concluso il Guinness Sei Nazioni 2021 femminile e per l’Italia ora l’obiettivo si sposta sulla qualificazione ai prossimi Mondiali. Originariamente previsti per il settembre 2021 in Nuova Zelanda, causa Covid-19 i Mondiali sono stati posticipati al 2022 e sono stati spostati anche i tornei di qualificazione. A oggi non si hanno ancora date certe, né il format, ma quel che è certo è quali siano le avversarie più pericolose per le azzurre. Salvo sorprese, infatti, il torneo di qualificazione europeo vedrà al via l’Italia di Andrea Di Giandomenico, l’Irlanda, la Scozia e la vincitrice del Rugby Europe Women’s Championship, che dovrebbe essere la Spagna. E se le iberiche restano la più grande incognita, il Sei Nazioni appena concluso ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 aprile 2021) Si è appena concluso il Guinness Sei Nazionie perora l’obiettivo si sposta sulla qualificazione ai prossimi Mondiali. Originariamente previsti per il settembrein Nuova Zelanda, causa Covid-19 i Mondiali sono stati posticipati al 2022 e sono stati spostati anche i tornei di qualificazione. A oggi non si hanno ancora date certe, né il format, ma quel che è certo è quali siano le avversarie più pericolose per le azzurre. Salvo sorprese, infatti, il torneo di qualificazione europeo vedrà al viadi Andrea Di Giandomenico,, la Scozia e la vincitrice delEurope Women’s Championship, che dovrebbe essere la Spagna. E se le iberiche restano la più grande incognita, il Sei Nazioni appena concluso ha ...

Advertising

TifosoAtipico : @GliEhuilibri falsità gratuite...chi ama il calcio femminile fa i complimenti all'avversario che vince, come nel ru… - infoitsport : L'Italdonne chiude al 4° posto, l'Irlanda vince la finalina - Campionato italiano rugby Femminile - infoitsport : Rugby - Sei Nazioni Femminile 2021: Red Roses ancora campionesse per il terzo anno consecutivo - zazoomblog : Rugby femminile Sei Nazioni 2021: Scozia-Galles 27-20 nella finale per il quinto posto - #Rugby #femminile #Nazioni… - zazoomblog : Rugby femminile Sei Nazioni 2021: Scozia-Galles 27-20 nella finale per il quinto posto - #Rugby #femminile… -