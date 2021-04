Ronnie Wood | tumore durante il lockdown | come sta il chitarrista

(Di lunedì 26 aprile 2021)la pandemia: la confessionerivelato al quotidiano britannico The ... s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en US/...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ronnie Wood

Notizie Musica

dei Rolling Stones ha ammesso in un'intervista di aver lottato con un nuovo tumore durante i mesi del lockdown. Il lockdown per il Coronavirus è stato particolarmente duro per. ...- Lassù qualcuno mi ama è la conferma che per Mike Figgis il documentario è il luogo dell'osceno, del "fuori quadro", utile a indagare ciò che è lontano dallo sguardo dello spettatore.Ronnie Wood dei Rolling Stones ha ammesso in un'intervista di aver lottato con un nuovo tumore durante i mesi del lockdown.26 apr 2021 - Il chitarrista dei Rolling Stones durante il lockdown ha affrontato una battaglia contro il cancro ...