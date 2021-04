Ronaldo, regalo pazzesco a Georgina: quanto costa la villa di lusso (Di lunedì 26 aprile 2021) Periodo nero per Cristiano Ronaldo , che in campo non sembra più lui: il campione della Juve ha collezionato una prestazione deludente dopo l'altra, facendo intensificare anche le voci che lo ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 aprile 2021) Periodo nero per Cristiano, che in campo non sembra più lui: il campione della Juve ha collezionato una prestazione deludente dopo l'altra, facendo intensificare anche le voci che lo ...

Advertising

sportli26181512 : Ronaldo, regalo pazzesco a Georgina: quanto costa la villa di lusso: Il campione della Juve sta delundendo in campo… - TUTTOJUVE_COM : Cristiano Ronaldo, che regalo a Georgina: villa da 2.5 mln di euro a Madrid - gargantuuuu : RT @cmdotcom: #ronaldo delude la Juve ma fa felice Georgina: villa da 2,5 milioni a Madrid in regalo - Alessio15559360 : RT @cmdotcom: #ronaldo delude la Juve ma fa felice Georgina: villa da 2,5 milioni a Madrid in regalo - genovesergio76 : RT @cmdotcom: #ronaldo delude la Juve ma fa felice Georgina: villa da 2,5 milioni a Madrid in regalo -