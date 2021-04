Romania espelle diplomatico russo

(Di lunedì 26 aprile 2021) Lasi appresta adre un, in solidarietà con la Repubblica Ceca. Lo ha annunciato il ministero romeno degli Esteri. "Le autorità romene hanno deciso di dichiarare ...

ANSA Nuova Europa

"Le autorità romene hanno deciso di dichiarare persona non grata sul territorio della Romania Alexey Grichaev, vice dell'attaché militare presso l'ambasciata della Federazione russa a Bucarest, sulla ..."Le autorità romene hanno deciso di dichiarare persona non grata sul territorio della Romania Alexey Grichaev, vice dell'attaché militare presso l'ambasciata della Federazione russa a Bucarest, sulla ...BUCAREST, 26 APR - La Romania si appresta ad espellere un diplomatico russo, in solidarietà con la Repubblica Ceca. Lo ha annunciato il ministero romeno degli Esteri. (ANSA) ...