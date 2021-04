Roma | Sarri | c’è l’intesa | a breve incontro tra Ramadani e la dirigenza giallorossa

Advertising

capuanogio : ?? #Friedkin ha deciso, il futuro della #Roma si chiama #Sarri. Accantonata la pista #Allegri, a ore l'incontro con… - ReteSport : ?? #Roma, tra semiginale d'Europa League e un futuro da impostare: #Sarri sempre più vicino Le ultime… - codeghino10 : RT @CorSport: La #Roma ha scelto #Sarri: i retroscena e le strategie - Lelle__94 : ?? ??Ci sarà lo scontro a parti invertite della bella sfida della stagione 2016-2017? #Napoli #Spalletti #Roma… - __antosca : #Sarri alla #Roma #Spalletti al #Napoli La rivincita dei toscani -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Sarri

Calciomercato, giallorossi avanti tutta su: nelle prossime ore incontro decisivo per il tecnico toscano Finale di stagione in casacon i giallorossi ormai concentrati solo sull'Europa League, come ...La scelta dellaè fatta , quella dipure. Le parti devono solo parlarsi, conoscersi, capirsi. Insomma, mettersi d'accordo. Ma l'intenzione reciproca è quella di cominciare un affascinante ..."Allegri tornerà alla Juve, secondo l’intesa raggiunta con Andrea Agnelli a Forte dei Marmi alla vigilia di Pasqua. Sarri è invece vicino alla Roma".I tifosi azzurri rischiano di veder sfumare la possibilità di rivedere Maurizio Sarri sulla panchina azzurra Maurizio Sarri pare essere sempre più vicino ...