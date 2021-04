Roma, incidente sul lavoro: uomo precipita in una “grata”, ecco cosa è successo (FOTO) (Di lunedì 26 aprile 2021) Paura nella giornata di oggi a Roma. La sala operativa ha inviato in Via Filippo Cesare Annessi 15 la squadra dei Vigili del Fuoco 10/A per soccorrere una uomo che era caduto all’interno di un piccolo cortile interno dove stavano effettuando dei lavori al di sotto di un edificio. Il salvataggio Appena giunti sul posto il personale dei Vigili del fuoco con il supporto del personale del 118 ha stabilizzato l’infortunato sulla barella spinale, in maniera tale da poterlo rimuovere senza ulteriori traumi. Una volta caricato nell’ambulanza è stato trasportato al più vicino ospedale. Sul posto anche i carabinieri. vigili del fuoco 1 di 2 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Paura nella giornata di oggi a. La sala operativa ha inviato in Via Filippo Cesare Annessi 15 la squadra dei Vigili del Fuoco 10/A per soccorrere unache era caduto all’interno di un piccolo cortile interno dove stavano effettuando dei lavori al di sotto di un edificio. Il salvataggio Appena giunti sul posto il personale dei Vigili del fuoco con il supporto del personale del 118 ha stabilizzato l’infortunato sulla barella spinale, in maniera tale da poterlo rimuovere senza ulteriori traumi. Una volta caricato nell’ambulanza è stato trasportato al più vicino ospedale. Sul posto anche i carabinieri. vigili del fuoco 1 di 2 ...

