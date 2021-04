Roma, il presidente Friedkin ha deciso: fumata bianca per il nuovo allenatore (Di lunedì 26 aprile 2021) A fine stagione la Roma e Paulo Fonseca si separeranno in ogni caso: il presidente Friedkin ha trovato già l’accordo con il nuovo tecnico La Roma a fine stagione cambierà condottiero, a prescindere dall’esito che ci sarà in Europa League. Il presidente Friedkin ha infatti trovato l’accordo con il nuovo allenatore che siederà sulla panchina dei giallorossi dalla prossima annata. Il nuovo tecnico della Roma sarà con ogni probabilità Maurizio Sarri, come riporta il Corriere dello Sport, l’ex allenatore della Juventus ha accettato un progetto a medio-lungo termine di un gruppo di giovani, ha un profilo internazionale ed è stato scelto per la capacità di impostare programmi futuri in tempi ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 aprile 2021) A fine stagione lae Paulo Fonseca si separeranno in ogni caso: ilha trovato già l’accordo con iltecnico Laa fine stagione cambierà condottiero, a prescindere dall’esito che ci sarà in Europa League. Ilha infatti trovato l’accordo con ilche siederà sulla panchina dei giallorossi dalla prossima annata. Iltecnico dellasarà con ogni probabilità Maurizio Sarri, come riporta il Corriere dello Sport, l’exdella Juventus ha accettato un progetto a medio-lungo termine di un gruppo di giovani, ha un profilo internazionale ed è stato scelto per la capacità di impostare programmi futuri in tempi ...

Advertising

Quirinale : #25Aprile, Roma - quartiere #Quadraro, il Presidente #Mattarella depone una corona di alloro al monumento che ricor… - virginiaraggi : Il presidente della Repubblica Mattarella ha deposto una corona per ricordare le vittime del rastrellamento del Qua… - Tg3web : 'Non tutti gli italiani furono brava gente'. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita al Museo dell… - DimezzatiS : RT @NapolitanoIda: Il Presidente @GiuseppeConteIT Omaggia gli eroi di Roma ????mi associo al suo omaggio. - popolari_p : RT @Quirinale: #25Aprile, Roma - quartiere #Quadraro, il Presidente #Mattarella depone una corona di alloro al monumento che ricorda il ras… -