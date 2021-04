Roma, gli fanno causa lui si ‘vendica’ così con i vicini di casa: «Vi infetto con l’HIV, faccio esplodere il palazzo, vi ammazzo tutti» (Di lunedì 26 aprile 2021) Aveva trasformato in un incubo la vita dei suoi vicini di casa con continue minacce, aggressioni e provocazioni. Uno stalker condominiale è stato arrestato dai Carabinieri del Stazione Madonna del Riposo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, a seguito di continui comportamenti vessatori posti in essere nei confronti dei condomini del palazzo dove viveva, tanto da spingere varie famiglie a vendere il proprio appartamento per trasferirsi ed evitare la persecuzione. Roma, il “regno” del 48enne: dettava legge a suon di minacce rendendo impossibile la vita dei condomini L’uomo è un 48enne, residente in un appartamento di via Lucio II. Come emerso nel corso degli accertamenti svolti dai Carabinieri, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 26 aprile 2021) Aveva trasformato in un incubo la vita dei suoidicon continue minacce, aggressioni e provocazioni. Uno stalker condominiale è stato arrestato dai Carabinieri del Stazione Madonna del Riposo in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere richiesta dalla Procura della Repubblica ed emessa dal G.I.P. del Tribunale di, a seguito di continui comportamenti vessatori posti in essere nei confronti dei condomini deldove viveva, tanto da spingere varie famiglie a vendere il proprio appartamento per trasferirsi ed evitare la persecuzione., il “regno” del 48enne: dettava legge a suon di minacce rendendo impossibile la vita dei condomini L’uomo è un 48enne, residente in un appartamento di via Lucio II. Come emerso nel corso degli accertamenti svolti dai Carabinieri, ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Tensioni a Roma tra A.N.P.I. e antagonisti per le celebrazioni del #25Aprile. Evidentemente per loro gli assembra… - Agenzia_Ansa : Rintracciati e identificati gli aggressori che hanno picchiato una ragazzina disabile a Roma. Si tratta di almeno 4… - Tg3web : 'Non tutti gli italiani furono brava gente'. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita al Museo dell… - francescotegli : @mikipivot Ma la finiamo avevano detto anche che pier eta a roma di domenica perché c era miss latte e biscotti e… - Sntgvn : RT @Michele_Arnese: 'Antonello Montante di Confindustria, quando incontra a Roma politici, manager, capi dei servizi e alti magistrati, di… -