Roma, flop campionato: stessi punti di Di Francesco. All - in Europa League (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma - La differenza tra la stagione di Eusebio Di Francesco e quella di Paulo Fonseca è senza ombra di dubbio il percorso europeo. Se il portoghese è ancora il tecnico della Roma lo deve al ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 aprile 2021)- La differenza tra la stagione di Eusebio Die quella di Paulo Fonseca è senza ombra di dubbio il percorso europeo. Se il portoghese è ancora il tecnico dellalo deve al ...

Advertising

sportli26181512 : #Roma, flop campionato: stessi punti di Di Francesco. All-in Europa League: Delusione giallorossa in questo finale… - Etrurianews : Attesa per gli altri collegamenti messi a bando dal Mit ROMA - Flop per la procedura aperta per l'affidamento in co… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #26aprile #rassegnastampa L'Italia prova a ripartire. Ok Ue al piano da 220 miliardi. Giorgia, 50 anni e tanta voglia di 'vole… - corgiallorosso : #Roma in zona rossa: turnover flop, il #Cagliari passa - TuttoASRoma : Roma in zona rossa: turnover flop, il Cagliari passa -