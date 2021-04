Roma, distanziamento impossibile su metro e bus nel giorno della ripartenza delle scuole: “Così è invivibile, non è cambiato nulla” (Di lunedì 26 aprile 2021) metro e mezzi affollati a Roma anche nel Lazio (QUI LA SITUAZIONE A MILANO) nel giorno della ripartenza in presenza per il 70% degli studenti alle superiori . Una quota che sembra rendere ancora più complessa la gestione del trasporto pubblico locale, secondo gran parte di pendolari, tra lavoratori e studenti stessi: “Non mi sembra sia stato fatto nulla, Così è ancora invivibile, il distanziamento è impossibile, soprattutto in metro”, spiega un ragazzo. Tra le 8 e le 9 del mattino, nell’ora di punta, soprattutto tra le stazioni di cambio di treni regionali e metropolitana – da Termini a Piazzale Flaminio – gli assembramenti sono evidenti e il distanziamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021)e mezzi affollati aanche nel Lazio (QUI LA SITUAZIONE A MILANO) nelin presenza per il 70% degli studenti alle superiori . Una quota che sembra rendere ancora più complessa la gestione del trasporto pubblico locale, secondo gran parte di pendolari, tra lavoratori e studenti stessi: “Non mi sembra sia stato fattoè ancora, il, soprattutto in”, spiega un ragazzo. Tra le 8 e le 9 del mattino, nell’ora di punta, soprattutto tra le stazioni di cambio di treni regionali epolitana – da Termini a Piazzale Flaminio – gli assembramenti sono evidenti e il...

