Roberto Ciufoli è all’Isola dei Famosi 2021, ma tutti colpiti dalla foto col figlio: chi è Jacopo (Di lunedì 26 aprile 2021) Roberto Ciufoli era noto al pubblico ben prima di approdare sull’Isola dei Famosi 2021. Naufrago da quando ha avuto inizio il reality condotto da Ilary Blasi, affiancata da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, il comico ha dimostrato di essere un vero combattente, affrontando le prove con grande forza e coraggio e diventando così uno dei concorrenti più in vista di questa quindicesima edizione dell’Isola. Naturalmente il suo profilo Instagram pullula di scatti di lui in Honduras ma scorrendo in basso si notano anche tanti scatti del suo quotidiano. Per quanto riguarda la vita privata, Roberto è attualmente sposato con Theodora Bugel, che ha origini francesi e di mestiere fa l’arredatrice e imprenditrice. I due erano vicini di casa e attualmente vivono insieme a Roma.



