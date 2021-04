Ritorno in ‘Zona Gialla’, Città Aperta: “Poco sostegno da Mastella alle riaperture” (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento, e la Campania, tornano in Zona Gialla. Sulla vicenda interviene con una nota il coordinamento di ‘Città Aperta’. Che scrive: “Si è riunito in data 24 aprile il coordinamento di Città Aperta per fare il punto sulla situazione organizzativa del movimento in vista di nuove significative adesioni. Grande attenzione è stata altresì rivolta al lavoro di costruzione della coalizione alternativa alla Giunta Mastella, con l’auspicio che possa pervenirsi in tempi rapidi all’approvazione delle linee programmatiche ed alla scelta del candidato Sindaco. Per intanto, in forza delle misure urgenti del Decreto “riaperture”, la Città di Benevento, in zona gialla come il resto della Campania, nei prossimi giorni proverà a ripartire: mai come in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento, e la Campania, tornano in Zona Gialla. Sulla vicenda interviene con una nota il coordinamento di ‘’. Che scrive: “Si è riunito in data 24 aprile il coordinamento diper fare il punto sulla situazione organizzativa del movimento in vista di nuove significative adesioni. Grande attenzione è stata altresì rivolta al lavoro di costruzione della coalizione alternativa alla Giunta, con l’auspicio che possa pervenirsi in tempi rapidi all’approvazione delle linee programmatiche ed alla scelta del candidato Sindaco. Per intanto, in forza delle misure urgenti del Decreto “”, ladi Benevento, in zona gialla come il resto della Campania, nei prossimi giorni proverà a ripartire: mai come in ...

Advertising

anteprima24 : ** Ritorno in 'Zona Gialla', Città Aperta: 'Poco sostegno da Mastella alle #Riaperture' ** - Telequattro : TRIESTE | RITORNO IN ZONA GIALLA: LE SPERANZE DEI TRIESTINI - lavocedelne : Zona gialla, Coldiretti: effetti positivi per tutta la filiera di agricoltori, allevatori, casari e viticoltori… - epynefrina : Non io che ho aspettato il ritorno della zona gialla come la pasqua e ora che i miei amici mi chiedono di fare aper… - rep_milano : 'Tana libera tutti', una mostra celebra la resilienza dei bambini: così Cinisello festeggia il ritorno in zona gial… -

Ultime Notizie dalla rete : Ritorno ‘Zona Lunedì in vigore il decreto “Riaperture”. Lazio giallo, ok spostamento in altre regioni. Polemica su consumazione al banco. Centri commerciali restano chiusi nei festivi e prefestivi Rieti Life