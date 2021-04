Risultati e classifica Serie A | il Napoli batte il Torino e aggancia la Juve In campo Lazio-Milan

(Di lunedì 26 aprile 2021)A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 33esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla 33esima giornata diA che avrà luogo da sabato 24 a lunedì 26 aprile: tutti ie marcatori delle partite. Si parte con i tre anticipi del sabato, si chiude con le sfide del lunedì. Sabato 24 aprile Genoa-Spezia 2-0 (62? Scamacca, 86? Shomurodov)Parma-Crotone 3-4 (14? Magallan, 29? Hernani, 41? Simy, 45? Ounas; 48? Gervinho, 54? Mihaila, 69 Simy rig.)Sassuolo-Sampdoria 1-0 (69? Berardi) Domenica 25 aprile Benevento-Udinese 2-4 (4? Molina, 30? Arslan, 34? rig. Viola, 49? Larsen, 71? Braaf, 82? Lapadula)Inter-Hellas Verona 1-0 ...

Ora riflettori puntati su Lazio - Milan , uno spareggio per la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo i risultati della domenica che hanno visto l' Inter ... Nonostante tante difficoltà la squadra piemontese è ora alla 16 posizione in classifica e lo stesso ... dal pareggio a Bologna nel turno infrasettimanale e più in generale da una serie di... Davide Nicola, allenatore del Torino, parla a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli: "Io credo che bisogni fare i complimenti al Napoli perché ... Nel primo tempo da' spettacolo, nella ripresa contiene il Toro senza rischiare più di tanto: il Napoli continua la sua rincorsa a un posto in Champions, lo 0-2 al Grande Torino permette di agganciare ...