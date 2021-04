Ristoranti, vaccini e turismo: le parole di Vincenzo De Luca (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiù controlli e applicazione delle regole. Vincenzo De Luca invoca un maggiore impegno da parte delle forze dell’ordine per mettere in salvo la stagione estiva: “Il Paese è stremato, non regge più e resta il problema del quantitativo di vaccini”, ha dichiarato intervenendo nel corso di “Che Tempo che Fa”, trasmissione di Rai 3. vaccini – “C’è preoccupazione ma ritengo che siamo entrati nella seconda fase del covid, a differenza di un anno fa ci sono i vaccini e poi il Paese stremato, non regge più. Resta il problema che non abbiamo quantitativi di vaccino sufficienti, puoi aprire con un rischio calcolato ma devi avere vaccini sufficienti, altrimenti corriamo il rischio grande di giocarci l’estate. E poi manca un piano specifico di controllo del territorio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPiù controlli e applicazione delle regole.Deinvoca un maggiore impegno da parte delle forze dell’ordine per mettere in salvo la stagione estiva: “Il Paese è stremato, non regge più e resta il problema del quantitativo di”, ha dichiarato intervenendo nel corso di “Che Tempo che Fa”, trasmissione di Rai 3.– “C’è preoccupazione ma ritengo che siamo entrati nella seconda fase del covid, a differenza di un anno fa ci sono ie poi il Paese stremato, non regge più. Resta il problema che non abbiamo quantitativi di vaccino sufficienti, puoi aprire con un rischio calcolato ma devi averesufficienti, altrimenti corriamo il rischio grande di giocarci l’estate. E poi manca un piano specifico di controllo del territorio ...

