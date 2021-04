Ristoranti in zona gialla: le regole del decreto Draghi e fino a che ora è consentito rimanere al tavolo (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco le regole che entrano in vigore fino al 31 luglio per mangiare al bar e al ristorante. Dal primo giugno si potrà mangiare anche al chiuso, dalle 5 alle 18 Leggi su corriere (Di lunedì 26 aprile 2021) Ecco leche entrano in vigoreal 31 luglio per mangiare al bar e al ristorante. Dal primo giugno si potrà mangiare anche al chiuso, dalle 5 alle 18

Advertising

fattoquotidiano : Riaperture, da oggi 14 regioni tornano in zona gialla. Ristoranti, cinema, teatri, spostamenti: ecco tutte le regole - Adnkronos : Da oggi torna la #zonagialla: le regole per spostamenti, ristoranti e scuola nel decreto riaperture. Resta il… - Corriere : ?? Oggi riaprono i ristoranti: ecco tutto quello che c'è da sapere - jesysmysunshine : Voi che siete sicuramente più informati di me: i ristoranti, in zona gialla, devono fare servizio all'aperto anche a pranzo? - infoitinterno : Milano zona gialla, dehors oggetti del desiderio di bar e ristoranti: 'Ma niente plastica, meglio l'acciaio' -